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Bafetimbi Gomis'i yıkan haber!

BAFETİMBİ GOMİS'İ YIKAN HABER!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, kariyerinin en iyi sezonunu Galatasaray'da geçiren Bafetimbi Gomis'i Milli Takım kadrosuna almadı.

Tarih : 15 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Bafetimbi Gomis'i Yıkan Haber!(6/10)2

Fransa Milli Takımı'nın Kolombiya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Galatasaray'ın formda golcüsü Bafetimbi Gomis'i kadroya almadı.

7 FORVET VAR, GOMIS YOK

Kadroya 7 forvet çağıran Didier Deschamps, Gomis yerine kadroya Wissam Ben Yedder, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kylian Mbappe ve Florian Thauvin'i davet etti.

AVRUPA'NIN EN FAZLA GOL ATAN FRANSIZ FUTBOLCUSU

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan 32 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon ligde Galatasaray formasıyla 24 maçta 25 gol ve 5 asist üreterek kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Bafetimbi Gomis, attığı 25 golle Avrupa'nın en fazla gol atan Fransız futbolcusu olmuştu...

GOMIS YERİNE BEN YEDDER

Deschamps'ın Gomis yerine kadroya çağırdığı Wissam Ben Yedder ise kariyerinde ilk kez Milli Takım'a davet aldı. Sevilla forması giyen 27 yaşındaki forvet, bu sezon La Liga'da 19 maçta 6 gol atmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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