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Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi istiyor

BAFETİMBİ GOMİS, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Süper Ligde 12 farklı takımın ağlarını havalandıran Gomis'in arkadaşlarına, "Akhisar'ı eleyip, finale çıkacağız. Umarım rakibimiz Fenerbahçe olur" dediği ortaya çıktı.

Tarih : 23 Mart 2018, 19:00
Puan Ver : Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi İstiyor(9/10)5

Ligde 25 kez ağları sarsan ve krallık yarışında ilk sırada yer alan Gomis'in hedefinde Fenerbahçe var. Sarı-lacivertlilere iki lig maçında da gol atamayan Fransız yıldız, bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası finalinde ezeli rakipleriyle karşılaşmak istiyor.

"GOL ATMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Gomis'in takım arkadaşlarına, "Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'u eleyerek finale kalacağız. Umarım rakibimiz Fenerbahçe olur. Kupayı kazanmayı ve Fenerbahçe'ye gol atmayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.

Ligde 12 takımın filelerini havalandıran Gomis, kalan haftalarda bu seriye Trabzon, Beşiktaş, Yeni Malatya ve Göztepe'yi de eklemeye çalışacak.

Fenerbahçe mücadelesinde 90 dakika sahada kalan Gomis, attığı 5 şutla sahanın bu alanda zirvesine çıkarken, Fransız golcü şutlarının hiçbirini rakip kaleye isabet ettiremedi.

SIRA YASİN'DE

Tudor döneminde az süre alan Selçuk, Donk, Linnes ve Sinan Gümüş gibi isimler yeni hocaları Fatih Terim'den formayı kaptılar. Terim'in kalan 8 haftada Yasin Öztekin'den de faydalanmak istediği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yasin, göstereceği performansla sarı-kırmızılı kulüpteki kaderini çizecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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