BAFETİMBİ GOMİS CANLI YAYINA KATILDI: BEŞİKTAŞ VEYA FENERBAHÇE'YE GİTMEM
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Gomis, katıldığı canlı yayında "Fenerbahçe ya da Beşiktaş forması giyer misin?" sorusuna "Benim renklerim belli, sarı kırmızı." yanıtını verdi.
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis Fransız televizyon kanalı Canal +'ya konuk oldu.
Fransız televizyon kanalı Canal+'nın özel konuğu olan, "Türk taraftarları hayatımda gördüğüm en ateşli, en çılgın ve saygılı taraftarlar. Sizden sadece formanızı terletmenizi bekliyorlar." ifadelerini kullandı.
"MARSİLYA ÇOCUKLUK TAKIMIM"
Sözlerini sürdüren Fransız golcü, "Marsilya çocukken tuttuğum takım, Saint-Etienne beni futbola kazandıran takım ve Lyon üst seviyelerde oynamamı sağlayan takım" dedi.
"BENİM RENGİM SARI KIRMIZI"
"Bir gün Fenerbahçe ya da Beşiktaş forması giyer misin?" sorusuna Gomis, "Benim renklerim belli sarı kırmızıdır. Türkiye Ligi'nde Avrupa seviyesinde olan 4 takım var diyebilirim. Bizim hedefimiz Şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılmak." dedi.
Programın sunucusuna imzalı bir Galatasaray forması veren Gomis, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
32 yaşındaki forvet Galatasaray formasıyla çıktığı 3 Süper Lig maçında 4 gol atıp 2 de asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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