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bae'den katar açıklaması: yıllar sürebilir

BAE'DEN KATAR AÇIKLAMASI: YILLAR SÜREBİLİR

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Katar'a yönelik izolasyon politikasının yıllar boyunca devam edebileceğini söyledi. Gargash, Türkiye'nin Katar konusundaki tutumu hakkında da konuştu.

Tarih : 19 Haziran 2017, 14:33
Puan Ver : Bae'den Katar Açıklaması: Yıllar Sürebilir(5/10)2


Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargash, Türkiye'nin Katar konusundaki tutumu hakkında da küstah bir değerlendirmede bulundu. Gargash, "Türkiye'nin âkil olmasını ve çıkarlarına en çok hizmet edenin Katar'a yönelik girişilen eylem olduğunu anlamasını umuyoruz" açıklamasında bulundu. Arap bakan, Türkiye'nin şu anda Katar meselesinde ideolojik hedefleri ve milli çıkarları arasında dengede kalmaya çalıştığını ifade etti. 



AMBARGO YILLARCA SÜREBİLİR



Gargash, Katar'ın politikalarının değiştirmemesi durumunda söz konusu ülkeye yönelik anbargonun yıllar boyunca devam edebileceğini söylerken, arabuluculuk rolü için Kuveyt'in uygun olduğunu ifade etti. 



KATAR: KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜYORLAR



Öte yandan Katar, kendisiyle tüm ilişkileri kesen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ı "karalama kampanyası" yürütüğünü belirtti.



Katar hükümetinin iletişim ofisi direktörü Şeyh Saif Bin Ahmed, "Ülkemize yönelik abluka iki haftadır sürüyor ve bize abluka uygulayan ülkeler krizi çözmek için hiçbir formül önermedi" dedi.



 



kaynak:karar








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