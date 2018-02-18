BADOU NDİAYE'DEN OLAY İTİRAF: GALATASARAY'DA SIKINTI YAŞADIM
Devre arası transfer döneminde 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye satılan Badou Ndiaye, Galatasaray'da finansal sıkıntılar yaşadığını söyledi.
Devre arası transfer döneminde 16 milyon euro karşılığında Stoke City'ye satılan Ndiaye, transfer süreciyle ilgili konuştu.
Senegalli futbolcu, " Galatasaray taraftarları nedenini bilmese de bir oyuncunun ayrılmasından dolayı neden öfkelendiklerini anlıyorum. Bence en önemli şey, sahada kulüp için verdiklerimdi. Hep sıkı çalıştım, sahtekarlık yapmadım. Bu nedenle taraftarların beni sevdiğini düşünüyorum. Galatasaray'dan ayrılmak, belki de kariyerimin en büyük kararıydı" dedi.
HER ZAMAN KALBİMDE
Yıldız oyuncu, "Finansal olarak zorluklar yaşadım. Kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılar sebebiyle de yönetime eleştiriler yapıldı. Benim satışım aynı zamanda kulüp
için maddi açıdan iyi oldu. Hala Galatasaraylı taraftarlardan destek alıyorum. Bunun benim için anlamı gerçekten büyük. Galatasaray her zaman kalbimde olacak.
Onların başarılı olması için dua ediyorum. Umarım hem Stoke City hem de Galatasaray açısından çok iyi bir sezon geçer. Bunu gerçekten istiyorum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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