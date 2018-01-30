Badou Ndiaye, İngiltere'ye uçtu ve Stoke City'ye transferi için sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Badou Ndiaye, Stoke City'e imza atmak için İngiltere'ye gitti ve sağlık kontrollerinden geçti.

İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Ndiaye, gün içinde İngiltere'ye uçarak Stoke City kulüp binasına gitti. Resmi imzaların ise kısa bir süre içinde imzalanması bekleniyor.

Sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a 7.5 milyon Euro'ya transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun satışından 17 milyon Euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada