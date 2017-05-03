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backbeat 500 : tek şarj ile 18 saat dinleyin

BACKBEAT 500 : TEK ŞARJ İLE 18 SAAT DİNLEYİN

Uygun fiyatıyla her kesime hitap eden yeni BackBeat 500 serisi, rakiplerine göre güçlü ses performansı, pil ömrü ve hafif yapısı ile farkını ortaya koyuyor

Tarih : 03 Mayıs 2017, 10:08
Puan Ver : Backbeat 500 : Tek Şarj İle 18 Saat Dinleyin(8/10)9


Uygun fiyatıyla her kesime hitap eden yeni BackBeat 500 serisi, rakiplerine göre güçlü ses performansı, pil ömrü ve hafif yapısı ile farkını ortaya koyuyor



Stereo kafa üstü kulaklıklar günümüzün en trend kulaklık türlerinden biri. Yeni neslin yakından takip ettiği bu model kulaklıkların arasına şimdi de yeni BackBeat 500 serisi katılıyor. Daha enerjik bir tasarıma sahip olan BackBeat 500 serisi sade ve şık tasarımının yanı sıra üstün özellikleriyle de gençlerin beğenisine sunuluyor.



BackBeat 500 serisi daha önceki BackBeat Sense modeliyle benzerlik gösterse de tasarımsal olarak daha renkli bir duruşa sahip. Kulaklığın taç kısmında ve kulaklık yastıklarındaki hafıza köpük ile konforu yakalayan Plantronics, aynı zamanda kulağınızın şeklini alan kulak yastıkları sayesinde ses izolasyonuna da katkı sağlıyor.



18 saat kesintisiz dinleme imkanı

Plantronics'in son gözdesi BackBeat 500 serisi gelişmiş akustik teknoloji ve birinci sınıf ses performansına sahip. Kulaklığın içindeki 40mm sürücüler ile geliştirilen performans müzik dinlerken, film izlerken veya çağrı sırasında doğru ses dengesini sağlıyor. Derin ve zengin bir ses akışı sağlayan kulaklığın üzerindeki mikrofon ise geniş bant özelliği ile kalitesini ortaya koyuyor.



BackBeat 500 serisi tek seferlik şarj ile 18 saat kablosuz kullanım imkanı sunuyor. Piyasada bu özelliklere sahip sayılı kulaklıklardan biri olan model, 10 metre genişliğindeki alanda da bağlantısını koparmadan kullanılabiliyor. Plantronics'in birçok modelinde bulunan çoklu cihaz eşleme modeliyle zenginleşen BackBeat500 serisi, aynı anda hem telefonunuza hem de tabletinize bağlanabiliyor. DeepSleep modu ile pil şarjını 6 aya kadar koruyan kulaklık, 3.5 jak girişli kablosuyla da pili bittikten sonra bile sınırsız kullanım imkanı sunuyor.



BackBeat500 serisinin satış fiyatı KDV dahil 499 TL'dir.



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