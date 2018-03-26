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Bacelona altyapısında tanıdık isimler

BACELONA ALTYAPISINDA TANIDIK İSİMLER

Carlos Kameni, Rüştü Reçber ve Ali Koç'un çocuklarının Barcelona Kulübü'nün İstanbul'daki futbol okulunda eğitim aldığı ortaya çıktı.

Tarih : 26 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Bacelona Altyapısında Tanıdık İsimler(7/10)3

Mundo Deportivo'nun haberine göre Burak Reçber (U12), Luka Kameni (U14), Lenny Kameni (U10) ve Kerem Koç (U10) yaş gruplarında eğitim alıyor.

ALİ KOÇ'UN OĞLU DA BARCELONA ALT YAPISINDA

Bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in oğlu ile kulübün forma sponsorlarından biri olan Ali Koç'un oğlunun Barcelona altyapısında olması dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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