Mundo Deportivo'nun haberine göre Burak Reçber (U12), Luka Kameni (U14), Lenny Kameni (U10) ve Kerem Koç (U10) yaş gruplarında eğitim alıyor.

ALİ KOÇ'UN OĞLU DA BARCELONA ALT YAPISINDA

Bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in oğlu ile kulübün forma sponsorlarından biri olan Ali Koç'un oğlunun Barcelona altyapısında olması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: haberinburada