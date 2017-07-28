

İnsanlar günümüzde birçok fiziksel özelliği ve vücut oranlarını dikkate aldığında genel olarak tatmin olmazlar ve bunun içinde estetik operasyonları geçirmeye karar verirler. Ancak bu estetik operasyonları herkese açık bir şekilde değildir.







Vücuttaki görünümü bozacak şekilde bir kusuru varsa estetik cerrahi doktorlar bu bölgenin operasyon geçirmesine karar verdikten sonra operasyon durumu gerçekleşir. Bu gerek dudak estetiği gerek ise en basit haliyle Fue saç ekiminde de böyledir. Bacak estetiği genel olarak ince bacakları kalın bacakları parantez bacakları çarpık bacakları diz bölgesi sorunları yaşayanların geçirdiği birtakım operasyonlar dizisidir.







Diz estetiği genellikle dizin içindeki yağlanma ve dizin üzerindeki yanlarındaki veya diz kapağı altındaki fazla yağların alınması ile gerçekleşmektedir. Diz kapağının yağlarla çevrilmiş olması Sonucu kişiler operasyona başvurabilir. İnce bacak sorunu yaşayan kişiler ise bacaklarının alt ve üst kısmının orantısız olduğundan şikâyet kalın bacak sorunu yaşayan kişilerde aynı şekilde ederler ve üst kısmında aşırı kalın ya da alt kısmının daha ince olduğunu belirtirler.







Böylece operasyona göre üst kısım inceltilir ya da alt kısma belirli bir şekilde dolgu malzemesi eklenmektedir. Kalın bacak sorunu yaşayan kişiler de kemik yapısından ya da kasların fazla gelişmişliği yüzünden bacak orantısızlığından rahatsız olabilir. Böylece bu durumu düzeltmek için de çeşitli operasyonlar uygulanmaktadır. Çarpık bacak sorunu da bacakların içeriye doğru eğik bir görünümde olduğu sorundur.







Dizlerin içeriye doğru dönük olması ve ayakların ayrık durması görünüm açısından kişileri rahatsız edebilir. Kişiler de bu sayede bacak estetiği operasyonu geçirmektedir. Bunun yanında parantez bacaklara sahip olan kişiler de topuklarını birbirine değdirdikleri zaman bacaklarının açık kaldığı görüntüsü oluştuğunda bundan rahatsızlık duyarlar. Böylece çeşitli bacak estetiği operasyonlarına başvurmaktadırlar.