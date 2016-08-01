BACAK BACAK ÜZERİNE ATANLAR DİKKAT
Toplumda bel-bacak ağrısı denince akla önce bel fıtığının geldiğini ifade eden uzmanlar,sakroiliak eklemlerin pek bilinmediğine dikkat çekti.
Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Leğen kemikleri ve sağrı kemiği arasındaki bu eklemlerin disfonksiyonu yani fonksiyonunun bozulması neticesinde, kişide bel veya bel-kalça ağrısı şikayetleri oluşmaktadır.
Sakroiliak sendromlu hastada ağrı çoğunlukla alt bel ve kalça üzerindedir. Bacaklar arasında boy farkı oluşabilir. Bir bacağın diğerinden kısa olması, bir yandan yürüyüş bozuklukları ve ayak burkulmalarına sebebiyet verebilirken, diğer taraftan da zamanla omurganız üzerinde denge ve duruş bozukluklarına da neden olmaktadır.
1 santimetrelik kısalığı vücut tolere edebilirken, daha fazla kısalık olduğunda pelvis veya omurga bir tarafa doğru hafifçe eğrildiği için ileride bu durum yavaş yavaş dengeyi bozarak zamanla pelvisin bir tarafının yukarı doğru kalkmasına ve omurgaya dengesiz yük binmesine sebebiyet verebilir” diye konuştu.
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