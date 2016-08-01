O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bacak bacak üzerine atanlar dikkat

BACAK BACAK ÜZERİNE ATANLAR DİKKAT

Toplumda bel-bacak ağrısı denince akla önce bel fıtığının geldiğini ifade eden uzmanlar,sakroiliak eklemlerin pek bilinmediğine dikkat çekti.

Tarih : 01 Ağustos 2016, 23:54
Puan Ver : Bacak Bacak Üzerine Atanlar Dikkat(0/10)


 Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Leğen kemikleri ve sağrı kemiği arasındaki bu eklemlerin disfonksiyonu yani fonksiyonunun bozulması neticesinde, kişide bel veya bel-kalça ağrısı şikayetleri oluşmaktadır.



Sakroiliak sendromlu hastada ağrı çoğunlukla alt bel ve kalça üzerindedir. Bacaklar arasında boy farkı oluşabilir. Bir bacağın diğerinden kısa olması, bir yandan yürüyüş bozuklukları ve ayak burkulmalarına sebebiyet verebilirken, diğer taraftan da zamanla omurganız üzerinde denge ve duruş bozukluklarına da neden olmaktadır.



1 santimetrelik kısalığı vücut tolere edebilirken, daha fazla kısalık olduğunda pelvis veya omurga bir tarafa doğru hafifçe eğrildiği için ileride bu durum yavaş yavaş dengeyi bozarak zamanla pelvisin bir tarafının yukarı doğru kalkmasına ve omurgaya dengesiz yük binmesine sebebiyet verebilir” diye konuştu.








Etiketler: Bacak  Bacak  Üzerine  Atanlar  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER