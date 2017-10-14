Fikret Orman Pozisyona Sinirlendi, Stadı Terk Etti
Ruhani'den Trump'ın Restine Rest: Tereddüt Etmeden Karşılık Veririz
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi
Melih Gökçek'ten Veda Gibi Konuşma: Ankara Daha Güzellerine Layık
Başbakan Yıldırım, 19 Mayıs Stadı'nın Yenileneceğini Söyledi
Mehmet Ali Şahin İkinci Kez Evlendi
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Beşiktaş Gibi Oynasam Zaten Yenilirim
Irak'ta Peşmergeler İle Türkmen Haşdi Birlikleri Arasında Çatışma Çıktı
Facebook, Yemek Siparişi Almaya Başlıyacak
Pyd'li Karı - Koca 2 Aylık Takip Sonucu Yakayı Ele Verdi
Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Transfer Eleştirisi
Pkk'nın Yeni Planı Ortaya Çıktı: Türkiye'nin Güneyinde Terör Koridoru Kuracaklarmış
Babel Sadece 2.5 Dakika Dayanabildi
Beşiktaş 8 Haftada 5 Kırmızı Kart Görerek Geçen Sezonu Geride Bıraktı
Son 2 Yılın Şampiyonu Beşiktaş, 8 Maçta 14 Puan Toplayarak Bilic Dönemine Döndü
Yıllar Sonra İlk Temas! Suriyeli Pilot, Esad Rejimine Bağlı Yetkililere Teslim Edildi
Ab, Trump'ın İran Açıklamalarını Ciddiye Almadı: O Kadar Güçlü Değilsin
Irak Merkezi Hükümeti Gün Ve Saat Verip Ikyb'ye Taleplerini İletti
Gül'ün Onuruna Verilen Yemekte Tam 50 Koyun Kesildi

Babel sadece 2.5 dakika dayanabildi

BABEL SADECE 2.5 DAKİKA DAYANABİLDİ

Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Gençlerbirliği maçında, ikinci yarının başında oyuna giren Ryan Babel, 2.5 dakika sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 00:30
Puan Ver : Babel Sadece 2.5 Dakika Dayanabildi(6/10)2

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. İlk yarıda Cenk, Talisca, Lens, Negredo hücum dörtlüsü ile fazla varlık gösteremeyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gitti.

OYUNA GİRDİKTEN 2.5 DAKİKA SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Negredeo ve Lens'i oyun dışına alan Şenol Güneş, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma'yı oyuna dahil etti. Hücumda daha etkili olmayı amaçlayan Beşiktaş, Ryan Babel'in oyuna girdikten 2 dakika 35 saniye sonra kırmızı kart gördü.

Hava topu mücadelesinde ayağını fazla kaldırarak rakibine vuran Ryan Babel, 2015/16 başından bu yana Süper Lig'de yedekten oyuna girip en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Babel  Sadece  25  Dakika  Dayanabildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER