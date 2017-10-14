BABEL SADECE 2.5 DAKİKA DAYANABİLDİ
Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Gençlerbirliği maçında, ikinci yarının başında oyuna giren Ryan Babel, 2.5 dakika sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. İlk yarıda Cenk, Talisca, Lens, Negredo hücum dörtlüsü ile fazla varlık gösteremeyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gitti.
OYUNA GİRDİKTEN 2.5 DAKİKA SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Negredeo ve Lens'i oyun dışına alan Şenol Güneş, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma'yı oyuna dahil etti. Hücumda daha etkili olmayı amaçlayan Beşiktaş, Ryan Babel'in oyuna girdikten 2 dakika 35 saniye sonra kırmızı kart gördü.
Hava topu mücadelesinde ayağını fazla kaldırarak rakibine vuran Ryan Babel, 2015/16 başından bu yana Süper Lig'de yedekten oyuna girip en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kalçasındaki Tümör 40 Yıldır Büyüyor, Adım Bile Atamıyor
- Hızla Dünya'ya Yaklaşıyor! 100 Kiloluk Moloz Başınıza Düşebilir
- İran'dan Abd'ye Tehdit Gibi Açıklama: Anlaşmadan Çekilirse Sonu Olur
- Nato'dan Türkiye Ve Abd'ye Çağrı: Krizi En Kısa Sürede Çözün
- Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp
Bu Haberle İlgili Yorumlar