Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. İlk yarıda Cenk, Talisca, Lens, Negredo hücum dörtlüsü ile fazla varlık gösteremeyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gitti.

OYUNA GİRDİKTEN 2.5 DAKİKA SONRA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Negredeo ve Lens'i oyun dışına alan Şenol Güneş, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma'yı oyuna dahil etti. Hücumda daha etkili olmayı amaçlayan Beşiktaş, Ryan Babel'in oyuna girdikten 2 dakika 35 saniye sonra kırmızı kart gördü.

Hava topu mücadelesinde ayağını fazla kaldırarak rakibine vuran Ryan Babel, 2015/16 başından bu yana Süper Lig'de yedekten oyuna girip en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu.

Kaynak: haberinburada