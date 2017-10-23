BABASININ SÜTÜNÜ İÇMEDİĞİ İÇİN CEZALANDIRDIĞI ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU
ABD'de günlerdir kayıp olan ve polis tarafından aranan 3 yaşındaki kız çocuğun cesedi bulundu. Babasının, talihsiz çocuğu cezalandırdığı öğrenildi.
Texas, Richardson'da polis 7 Ekim gününden beri kayıp olan çocuğun cesedinin bulunduğunu duyurdu. Konu ile ilgili kız çocuğunun babası Wesley Mathews tutuklandı.
SÜTÜNÜ İÇMEDİĞİ İÇİN CEZALANDIRILMIŞ
Polisin verdiği bilgiye göre, 3 yaşındaki Sherin Mathews babası tarafından cezalandırılmıştı. Sebebi ise sütünü bitirmemesiydi. Baba Wesley Mathews, 3 yaşındaki kızını ceza olarak evin dışına yollamış ve bir süre az ilerideki ağacın altında beklemesini söylemişti. Baba, 15 dakika sonra dışarı çıktığında küçük kızı bulamadı.
5 SAAT SONRA HABER VERMİŞ
Bir süre Sherin'i bulamayan adam polise başvurdu. Haftalardır yürütülen arama faaliyetleri geçtiğimiz gün sonuç verdi ve çocuğun cansız bedeni, babasının durmasını istediği yerden 1 mil ötede bulundu. Çocuğun ölüm nedeni henüz belirlenemezken, sosyal hizmetler adamın 4 yaşındaki diğer kız çocuğunu evden çıkararak gözetim altına aldı. Babanın çocuğun kaybolduğunu fark ettikten 5 saat sonra polise başvurduğu ortaya çıktı.
BABA KEFALETLE SERBEST
Olayla ilgili tutuklanan Wesley Mathews şimdilik kefaletle serbest bırakıldı ancak çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesinden sonra kendisine yeni suçlamalar yöneltilebileceği ve tekrar tutuklanabileceği belirtildi. Küçük kızın gelişim problemleri yaşadığı ve sözlü iletişim becerilerinin sınırlı olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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