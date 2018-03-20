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Babasının Otomobil Vermemesine Öfkelenip Kendini Elektrik Direğine Astı
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Babasının Otomobil Vermemesine Öfkelenip Kendini Elektrik Direğine Astı

BABASININ OTOMOBİL VERMEMESİNE ÖFKELENİP KENDİNİ ELEKTRİK DİREĞİNE ASTI

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde babasının, otomobilini vermemesine sinirlendiği iddia edilen 27 yaşındaki genç, kendini elektrik direğine iple asarak yaşamına son verdi.

Tarih : 20 Mart 2018, 16:50
Puan Ver : Babasının Otomobil Vermemesine Öfkelenip Kendini Elektrik Direğine Astı(8/10)4

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Faruk G., babası Hamdi G.'den otomobilini istedi. Babasının otomobili vermemesine öfkelenen Faruk G., evlerinin önünde bulunan elektrik direğinde bağladığı ipi boynuna geçirip kendini astı.

YAŞAMINI KAYBETTİ

Ailesinin durumu fark etmesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri Faruk G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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