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babasının katilini görünce dehşet saçtı

BABASININ KATİLİNİ GÖRÜNCE DEHŞET SAÇTI

İstanbul Beykoz'daki bir restoranda 12 yıl önce babasını öldüren kişiyi gören saldırgan silahını çekerek ateş açtı. Olayda saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Tarih : 30 Ocak 2017, 16:54
Puan Ver : Babasının Katilini Görünce Dehşet Saçtı(10/10)9


 İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



BABASININ KATİLİYLE KARŞILAŞINCA SİLAHI ÇEKTİ



İddialara göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu.



SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILIRKEN ÖLDÜ



Saldırganın silahından çıkan kurşunlar nedeniyle bazı vatandaşlar da yaralandı. Yaralılardan ikisi özel bir hastanede tedavi altına alınırken, saldırıya uğrayan şahsın Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiği belirtiliyor.



 



kaynak:haberler








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