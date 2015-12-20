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BABASINI ÖLDÜREN OYUNCU ORHAN ŞİMŞEK İLK DURUŞMASINA ÇIKTI


BABASINI ÖLDÜREN OYUNCU ORHAN ŞİMŞEK İLK DURUŞMASINA ÇIKTI
Tarih : 20 Aralık 2015, 14:14
Puan Ver : Babasını Öldüren Oyuncu Orhan Şimşek İlk Duruşmasına Çıktı(8.3/10)6


Çeşitli dizilerde rol alan oyuncu Orhan Şimşek, İstanbul'dan ziyaret için geldiği Adıyaman'ın Kahta ilçesinde babasını defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek öldürmüştü. Cinayetten önce bipolar bozukluğu tedavisi gören Orhan Şimşek, babasını öldürdüğünü jandarma ve savcılıkta itiraf etmişti. İfadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Adıyaman Cezaevine gönderilen Orhan Şimşek, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Hastanede birkaç defa intihara teşebbüs eden Orhan Şimşek'in kendisine zarar vermemesi için önlemler alınmıştı.


 


Hastanede gördüğü tedavi sonrası tekrar Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilen Orhan Şimşek, Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya çıktı. Mahkemede ifadelerini yenileyen Orhan Şimşek için mahkeme heyeti, 'akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının' tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını uygun gördü.


 


Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 28 Ocak tarihine erteledi.







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