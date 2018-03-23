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Babasından Gizli Otomobili Alan Çocuk Şarampole Yuvarlandı
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Babasından gizli otomobili alan çocuk şarampole yuvarlandı

BABASINDAN GİZLİ OTOMOBİLİ ALAN ÇOCUK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk babasından izinsiz aldığı otomobil ile kaza yaptı.

Tarih : 23 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Babasından Gizli Otomobili Alan Çocuk Şarampole Yuvarlandı(5/10)1

Sakarya Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.T.A. (16) isimli çocuk, babasına ait otomobili izinsiz alarak gezintiye çıktı. M.T.A.'nın kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı. Ağacın dalı otomobilin sürücü kapısının camından içeri girip direksiyonu parçaladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Araca ok gibi giren ağaç dalından şans eseri kurtulan M.T.A. hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.T.A., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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