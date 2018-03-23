BABASINDAN GİZLİ OTOMOBİLİ ALAN ÇOCUK ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuk babasından izinsiz aldığı otomobil ile kaza yaptı.
Sakarya Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.T.A. (16) isimli çocuk, babasına ait otomobili izinsiz alarak gezintiye çıktı. M.T.A.'nın kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarptı. Ağacın dalı otomobilin sürücü kapısının camından içeri girip direksiyonu parçaladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Araca ok gibi giren ağaç dalından şans eseri kurtulan M.T.A. hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından M.T.A., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sosyal Medyada Fenomen Olmuştu! Hatice Teyze'nin Küçük Köpeği Ve Keçisi Sağlık Taramasından Geçti
- Ölen Annesinin Erkek Olduğunu Öğrenen Genç Kız, 2 Günlükken Hastaneden Kaçırılmış
- Hırsız Polislere Kürekle Saldırdı! 3 Polis Yaralandı
- Afrin'de Korkunç Cezaevi! Öcalan Konuşmalarını Dinletip Öldürmüşler
- Son Dakika! Akar, Genelkurmay Çatı Davasında İfade Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere Başbakanı Theresa May Nevruz Bayramı'nı Kutladı
- Uzaylı Zannedilen 15 Cm'lik Mumyanın Gizemi Çözüldü
- 150 Balina Karaya Vurdu, Halk Denize Döndürmek İçin Seferber Oldu
- İş Arkadaşının Makatına Basınçlı Hava Pompası Sokarak Öldürdü
- İngiliz Gazetesi: Türkiye, Afrin Zaferiyle Muhalifleri Birleştirdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar