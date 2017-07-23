Konya'da bir buçuk yıl önce aldığı aracını, babasının gösterdiği ilgiden bunlarak satışa çıkaran Emre Şen, yayınladığı ilanda, "Araçtan sadece babam memnun. Arabayı kendime aldım ama babamdan fırsat bulup ben kullanamıyorum." ifadelerini kullandı. Ardından ablasının verdiği akılla düzenlediği 5 madde ile arabasının neden sattığını açıkca yazdı.

"KEŞKE BABANI İLANA VERSEYDİN"

Emre Şen 23 Bin TL'ye satılık olarak ilan verdiği otomobilin ilan başlığına "Ya 21.000 TL borç verin ya da 23.000 Türk Lirasına satılık" yazdı. İlan verdikten sonra ablasına otomobilini satılık ilanına verdiğini söyleyen Şen, "Ablama ilan verdiğimi söyledim. Ablam gelip baktı ilana ve ilanı görünce 'Ya neden arabayı ilana verdin keşke babanı ilana verseydin' dedi. Bu şekilde de bir anımız oldu" diyerek konuştu.Emre Şen'in verdiği satılık ilanında, "Öncelikle herkese hayırlı alışverişler dilerim. Aracı satma nedenlerim:1. Araçtan sadece babam memnun. Arabayı kendime aldım ama babamdan fırsat bulup ben kullanamıyorum. İçine binenler baya bir konforlu olduğunu söylüyorlar.

2. Babamın ikinci hanım almasından korktuğum için satıyorum. Geçen gün 'Aracı temizle de bir yere varıp geleceğim' dediğinde araçtan kadın saçı çıktı. Galiba eve gelecek olan sarışın.

3. Telefona olan bağımlılığı yerine bu seferde arabanın sunroofu, fenomen radyosuna, yaz sıcağından dolayı da çift yönlü klimasına merak saldı. Akşamları neredeyse arabanın içinde yatacak.

4. Geçen gün babamın facebook adresine baktığımda herkes geçmiş olsun yazıyor merak edip post una baktığımda "Şu yaz gününde grip mi olunur? Nasıl bir şansım var." yazıp arabanın içinde dinleniyor yazmış.

5. "Ablam evdeki sabun, deterjanlar, süngerler tükenmek üzere dediğinde babamı gizlice takip ettim meğerse arabaya götürüyormuş."

"GEÇEN GÜN BAKTIĞIMDA BİR ARABAM OLDUĞUMU GÖRDÜM"

Emre Şen, ilanının devamında, "Geçen gün mal beyanıma baktığımda bir arabamın olduğunu hatırladım ve hemen ilana vereyim dedim. Ailede tek benim A2 ehliyetim var o yüzden arabayı 'ACİL' satıp motor almayı hedefliyorum. Şimdi arabanın özelliklerine gelirsek arabanın piyasa değeri 25-26 bin TL civarında. Ben ise 23 bin TL ye satıyorum. Son fiyattır. Ölücüler ne arasın ne de mesaj atsın. Cidden kalplerini kırmak istemiyorum. Ön kaputun boyanması gerekir. Konya içerisinde arabayı bulduğum sürece her ustaya gösterebiliriz" şeklinde ifadeler yer aldı.

Kaynak: haberinburada