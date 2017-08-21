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BABASI ZABITAYA YAKALANINCA AĞLADI


Babası Zabıtaya Yakalanınca Ağladı
Tarih : 21 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Babası Zabıtaya Yakalanınca Ağladı(10/10)6

Erzurum'da dilencilik yapan babasının zabıtaya yakalandığını gören 5 yaşındaki çocuk, hüngür hüngür ağladı.

PARALARI VERMEK İSTEMEDİ

Merkez Yakutiye İlçesindeki Çaykara Caddesi üzerinde oğlu ile birlikte dilenen bir kişi, esnafın şikayeti üzerine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. İki kolundan tutan zabıta ekipleri dilenciden kimliğini vermesini ve topladığı parayı nerede sakladığını sordu. Zabıtalara yalvaran ve kaçmaya çalışan dilenci, ısrarla kimliğini sakladı ve paraları vermek istemedi.

ÇOCUĞU AĞLADI

Yaşananları büyük bir şaşkınlık içerisinde izleyen oğlu ise gelişmeler karşısında ağlamaya başladı. Çocuğun "Baba" diyerek ağlaması çevredekileri etkiledi. Engelliymiş gibi davranan, kaldırım üzerine yatırdığı oğlu ile dilenen kişi, görevliler tarafından hakkında işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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