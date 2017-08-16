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Babası ve Kız Kardeşi Gibi Ağaç Dibinde Ölü Bulundu

BABASI VE KIZ KARDEŞİ GİBİ AĞAÇ DİBİNDE ÖLÜ BULUNDU

Antalya'da 51 yaşındaki emekli adam, ağacın dibinde ölü bulundu. 11 yıl önce babası, 4 yıl önce de kız kardeşi ağaç dibinde ölü bulunmuş.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Babası Ve Kız Kardeşi Gibi Ağaç Dibinde Ölü Bulundu(10/10)6

Antalya'nın Serik İlçesi'nde oturan emekli 51 yaşındaki Şaban Köse, 11 yıl önce babası ve 4 yıl önce kız kardeşi gibi ağaç dibinde ölü bulundu. Başında 2 santim yarık, elinde de ağaç yaprakları bulunan Köse'nin ölüm nedeni araştırılıyor.

AĞAÇ DİBİNDE ÖLÜ BULUNDU

Serik'e bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde annesi ve kız kardeşiyle birlikte oturan Şaban Köse, dün akşam saatlerinde eve gelmeyince durumdan şüphelenen kız kardeşi Durkadın Köse çevrede aramaya başladı. Kız kardeşi Şaban Köse'yi eve yaklaşık 50 metre uzaklıktaki badem ağacının dibinde hareketsiz yatarken buldu.

BAŞINDA 2 SANTİM YARIK TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Gebiz Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede başında 2 santim yarık olduğu tespit edilen Şaban Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Köse'nin elinde badem ağacının yaprakları bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Serik Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şaban Köse'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na göre sevk edildi.

BABASI VE KIZ KARDEŞİ DE AĞAÇ DİBİNDE ÖLÜ BULUNMUŞ

Şaban Köse'nin kız kardeşi Havva Köse'nin Çakallık Mahallesi'nde 4 yıl, babası Süleyman Köse'nin de 11 yıl önce Aşağıoba Mahallesi'nde benzer şekilde ağaç dibinde ölü bulunduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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