BABASI FUTBOLUYLA EFSANE,KENDİSİ İSE UYUŞTURUCU TİCARETİ İLE
Pele'nin oğlu Edinho'nun, uyuşturucu ticareti yüzünden çarptırıldığı hapis cezasına yaptığı itiraz reddedildi ve 13 yıl hapis cezası verildi.
Efsane futbolcu Pele'nin 46 yaşındaki oğlu Edinho'nun, uyuşturucu trafiğini organize etmekten ve kara para aklamak suçlarından dolayı 33 yıllık hapis cezası 13 yıla indirildi ve serbest bırakılmasına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.
33 YILLIK HAPİS CEZASI 13 YILA İNDİRİLDİ
Pele'nin 7 çocuğundan biri olan Edson (Edinho) Cholbi do Nascimento, suçlarından dolayı 2014 yılında 33 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Sonradan bu cezanın 13 yıla indirilmesine hükmedildi.
2005 YILINDA İZİNSİZ SES KAYDI ALMIŞTI
Zamanında Santos takımında kalecilik yapan Edinho, ilk defa 2005 yılında izinsiz ses kaydı almaktan dolayı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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