Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu
Vıp Saç Ekimi İçin İstanbul'a Gelen İngiliz, Parası Alınıp Sokağa Atıldı

Babası futboluyla efsane,kendisi ise uyuşturucu ticareti ile

BABASI FUTBOLUYLA EFSANE,KENDİSİ İSE UYUŞTURUCU TİCARETİ İLE

Pele'nin oğlu Edinho'nun, uyuşturucu ticareti yüzünden çarptırıldığı hapis cezasına yaptığı itiraz reddedildi ve 13 yıl hapis cezası verildi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 22:10
Puan Ver : Babası Futboluyla Efsane,Kendisi İse Uyuşturucu Ticareti İle(8/10)4

Efsane futbolcu Pele'nin 46 yaşındaki oğlu Edinho'nun, uyuşturucu trafiğini organize etmekten ve kara para aklamak suçlarından dolayı 33 yıllık hapis cezası 13 yıla indirildi ve serbest bırakılmasına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.

33 YILLIK HAPİS CEZASI 13 YILA İNDİRİLDİ

Pele'nin 7 çocuğundan biri olan Edson (Edinho) Cholbi do Nascimento, suçlarından dolayı 2014 yılında 33 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Sonradan bu cezanın 13 yıla indirilmesine hükmedildi.

2005 YILINDA İZİNSİZ SES KAYDI ALMIŞTI

Zamanında Santos takımında kalecilik yapan Edinho, ilk defa 2005 yılında izinsiz ses kaydı almaktan dolayı gözaltına alınmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Babası  Futboluyla  Efsanekendisi  İse  Uyuşturucu  Ticareti  İle    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER