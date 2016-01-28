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babası beste yaptı ebru gündeş seslendirdi!

BABASI BESTE YAPTI EBRU GÜNDEŞ SESLENDİRDİ!

Vahşice katledilen Özgecan Aslan için babasının "AYRILACAĞIM" isimli bestesini Ebru Gündeş O Ses Türkiye'de seslendirdi. İşte o şarkı..

Tarih : 28 Ocak 2016, 09:16
Puan Ver : Babası Beste Yaptı Ebru Gündeş Seslendirdi!(10/10)9


Türkiye'nin yerinden oynadığı Özgecan Aslan cinayetinin henüz yaraları sarılmamışken önceki günlerde O Ses Türkiye'de hüzün vardı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu program O Ses Türkiye'de Özgecan Aslan'ın babasının kızına yaptığı besteyi Ebru Gündeş okuyunca stüdyo hüzne boğuldu. Antalya'da yaşanan Özgecan Aslan cinayetinde babasının kızına bir şarkı yaptığı ortaya çıktı.

Özgecan'ın babasının Ebru Gündeş'in o şarkıyı seslendirmesini rica edince ünlü sanatçıda acılı aileyi kırmadı. Şarkıyı 25 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan O Ses Türkiye programında söylemesi ile herkes gözyaşlarını tutamadı.

Ebru Gündeş şarkısı söyledikten sonra; "Ahmet Selçuk İlkan'a, Taşkın Sabah'a ve size teşekkür ediyoruz. Biz Özgecan'ı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.



 









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