Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı yönünde çıkan haberler magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları sürerken ünlü şarkıcının, babaları tarafından öldürülen 2 çocuğun annesiyle fotoğraf paylaşması tepki çekti.

"İNSANDA BİRAZ UTANMA DUYGUSU OLUR"

Ünlü şarkıcının paylaşımının altına, "İnsanda biraz utanma duygusu olur, rezil oldun bir de kalkmış pişkin pişkin kadın savunucusu oldun başımıza... Şimdi de kadınlar ve çocuklar üzerinden bir nevi algı değişikliği yapmak..." şeklinde yorumlar yapıldı.

Gülben Ergen'in paylaşımı;

İşte Gülben Ergen'e yapılan yorumlardan bazıları;





Kaynak: haberinburada