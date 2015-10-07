

AK Parti'nin ekonomi kurmayı Ali Babacan, seçim vaatlerinin bütçeye yükünün GSYH'nin yüzde 1'i olduğunu belirterek “20 milyar liralık paketin kaynak sorunu olmaz” dedi.







Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara milletvekili adayı Ali Babacan, açıkladıkları vaatlerin bütçeye ilave yükünün gelecek yılki GSYH'nin yüzde 1'i civarında olduğunu söyledi. CHP'nin seçim vaatlerinin GSYH'nin yüzde 7-9 arasındaki bir rakama karşılık geldiğine işaret eden Babacan, diğer partilerin proje ve vaatlerine bakıldığında tutarsızlıkların olduğunu kaydetti.







TV'de konuşan Babacan, kendi açıklamalarının tamamının ardında ince hesaplamaların yer aldığını vurgulayarak, en az kaynakla en geniş kesimleri rahatlatma perspektifi ile hareket ettiklerini belirtti. Bundan önce 13 bütçe yaptıklarını hatırlatan Babacan, bu konuda ciddi bir kredibilite oluşturduklarının altını çizdi.