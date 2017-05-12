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baba olmak isteyen erkekler dikkat!

BABA OLMAK İSTEYEN ERKEKLER DİKKAT!

Aşırı stres, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam erkekleri kısır bırakıyor. Günde 75 gram ceviz yemek; sperm hücrelerinin kalitesini ve hareketliliğini artırıp bebek yolunu açıyor...

Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:17
Puan Ver : Baba Olmak İsteyen Erkekler Dikkat!(10/10)10


Son yıllarda doğal yollardan bebek sahibi olan çiftlerin sayısı hızla azalırken; araştırmalar, stres altında ve hareketsiz bir yaşam tarzındaki erkeklerin üreme sağlığının bozulduğunu gösteriyor. Op. Dr. Seval Taşdemir, "Bütün kısırlık türleri arasında yüzde 25'i oluşturan erkek kısırlığının çözümü konusunda farklı yöntemler geliştirilmeye çalışılıyor" diyor.



Erkek kısırlığında beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Taşdemir, "Akdeniz diyetinin yanı sıra düzenli ceviz tüketimi de sperm kalitesini artırarak babalık yolunu açıyor" şeklinde konuşuyor. Dr. Taşdemir, erkeklere şu uyarılarda bulunuyor:



ZARARI YOK FAYDASI ÇOK



"ABD'de yapılan araştırma, günlük 75 gram ceviz tüketmenin; sperm hücrelerinin kalitesini, sperm hareketliliğini artırdığını ortaya koydu. Ceviz, çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşur.



Çoklu doymamış yağ asitleri, vücut hücrelerinin gelişimine ve onarılmasına yardımcı olan temel besin maddeleridir. Cevizin, sperm sağlığı için faydalı olduğunu biliyoruz. Abartmamak koşuluyla her gün tüketildiğinde zararı yoktur, faydası çoktur."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Baba  Olmak  İsteyen  Erkekler  Dikkat    haber

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