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baba oğulun evinden cephanelik çıktı

BABA OĞULUN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Sakarya'da jandarmanın operasyonu ile baba oğulun evinde yapılan aramada av tüfeği fişeği atan 76 el yapımı tabanca, 36 av tüfeği, 29 kuru sıkı tabanca, antika tüfek ve tabancalar, kılıç ve bıçaklar ele geçirildi

Tarih : 27 Şubat 2016, 09:46
Puan Ver : Baba Oğulun Evinden Cephanelik Çıktı(9/10)10


Sakarya İl Jandarma Komutanlığı bir ihbar üzerine Adapazarı'nda E.Z. ve oğlu M.T.Z.'nin evlerine baskın düzenledi. Baba ile oğlunun evlerinde ve depolarında yapılan aramada 76 av tüfeği fişeği atan el yapımı tabanca, 3 tabanca, 22 yivsiz av tüfeği, 3 yivli av tüfeği, 7 kısa namlulu av tüfeği, 2 tek kırma av tüfeği, 2 M16 piyade tüfeği görünümlü av tüfeği, 29 kuru sıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 12 antika tüfek, 5 antika tabanca ve bu silahlara ait çeşitli çap ve markalarda toplam 740 mühimmat, 1 kalaşnikof piyade tüfeği kasaturası, 3 av tüfeği kabzesi, 4 kılıç, 1 baston kınlı kılıç, 2 nişan aleti, 1 kelepçe, 3 komando bıçağı ele geçirildi. E.Z. ve oğlu M.T.Z. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.








Etiketler: Baba  Oğulun  Evinden  Cephanelik  Çıktı    haber

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