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Azra'nın son performansı izleyenleri mest etti

AZRA'NIN SON PERFORMANSI İZLEYENLERİ MEST ETTİ

Ağustos ayında Trakya usulü düğünle dünyaevine giren Azra Akın, eşiyle birlikte latin müzikleri eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tarih : 14 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Azra'nın Son Performansı İzleyenleri Mest Etti(7/10)3

Ağustos ayında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, muhteşem düğününe ait detaylatı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

DAVUL-ZURNA İLE OYNAMIŞTI

Nikah töreninin yanı sıra Akın'ın kır düğünü de gündeme oturmuştu. Azra Akın düğünde davul zurna eşliğinde oynadığı oyun büyük beğeni toplamıştı.

LATİN DANSI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dünya Güzeli, sosyal medya hesabından yeni görüntüleri paylaştı. Düğünde eşi Atakan Koru ile latin müzikleri eşliğinde dans ederken çekilmiş görüntülerde Azra Akın yine görenleri büyüledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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