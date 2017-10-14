AZRA'NIN SON PERFORMANSI İZLEYENLERİ MEST ETTİ
Ağustos ayında Trakya usulü düğünle dünyaevine giren Azra Akın, eşiyle birlikte latin müzikleri eşliğinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ağustos ayında bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, muhteşem düğününe ait detaylatı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
DAVUL-ZURNA İLE OYNAMIŞTI
Nikah töreninin yanı sıra Akın'ın kır düğünü de gündeme oturmuştu. Azra Akın düğünde davul zurna eşliğinde oynadığı oyun büyük beğeni toplamıştı.
LATİN DANSI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Dünya Güzeli, sosyal medya hesabından yeni görüntüleri paylaştı. Düğünde eşi Atakan Koru ile latin müzikleri eşliğinde dans ederken çekilmiş görüntülerde Azra Akın yine görenleri büyüledi.
Kaynak: haberinburada
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