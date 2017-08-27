Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da kıydıkları nikah ile hayatlarını birleştiren Azra Akın ve Atakan Koru çiftçi, Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenledikleri kır düğünüyle evlendi.

TRAKYA'YA ÖZGÜ DÜĞÜN

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile 24 Ağustos'ta Tekirdağ'da kıyılan nikahın ardından Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de Trakya'ya özgü kır düğünü ile evlendi.

SANAT CAMİASINDAN KATILIM YOK

Koru ve Akın çiftinin yakınlarının davetli olduğu düğüne, sanat camiasından ise katılım olmadı. Ünlü Modacı Cemil İpekçi'nin de katıldığı düğünde, genellikle Atakan Koru'nun ailesi ve davetlilerinin olduğu gözlendi.

GELİNLİK CEMİL İPEKÇİ'DEN

Ünlü Modacı Cemil İpekçi tarafından tasarlanan Kardelen temalı gelinlikle düğüne gelen Azra Akın, düğün öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Azra Akın ve Atakan Koru, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Trakya düğünü yapacağını hiç hayal etmediğini dile getiren Akın, "Oldukça heyecanlıyız. İnşallah bu akşam çok oynayacağız." dedi.

KAYINPEDERİ TOPRAK AĞASI

Açılış dansının ardından düğün, roman havaları ve Trakya havaları ile gecenin geç saatlerine kadar neşe içersinde devam etti. Öte yandan düğüne katılan ünlü modacı Cemil İpekçi ise Davul eşliğinde uzun süre sahnede göbek attı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Mayıs ayında Azra Akın'ın o vakitler müstakbel kayınpederi olan eşinin babası Ahmet Koru'nun Trakya'nın ünlü toprak ağalarından olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: haberinburada