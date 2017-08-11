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Azmin zaferi! Çobanlık yapıyordu, şimdi üniversitede kalem oynatacak

AZMİN ZAFERİ! ÇOBANLIK YAPIYORDU, ŞİMDİ ÜNİVERSİTEDE KALEM OYNATACAK

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşağıl köyünde yaşayan Ahmet Dağ, çobanlık yaparken ders çalıştı, azminin sonucu olarak ilahiyat fakültesini kazandı.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Azmin Zaferi! Çobanlık Yapıyordu, Şimdi Üniversitede Kalem Oynatacak(5/10)1

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşağıl köyünde yaşayan Ahmet Dağ, bir yandan çobanlık yaparken aynı zamanda ders çalışarak ilahiyat fakültesini kazandı.

YEDİ ÇOCUKLU AİLENİN EN KÜÇÜĞÜ

20 yaşındaki Ahmet Dağ yedi çocuklu ailenin en küçüğü. İlkokulu yaşadığı köyde okuyan Ahmet, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilçeye gidip okuyamadı, çobanlığa başladı. Okumayı çok seven çoban Ahmet, açık öğretimden kaydını yaparak ortaokul ve lise sınavlarına ise koyun otlattığı sırada çalışmaya başladı. Sınav tarihlerinde koyunları babasına emanet eden Dağ, sınavları tamamlayıp ortaokul ve liseden başarıyla mezun oldu.

SABAHLARA KADAR DERS ÇALIŞTI

Okuma azmiyle üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlayan Ahmet Dağ, gündüzleri koyun otlatırken, gece saatlerinde ise sabahlara kadar ders çalıştı. Diğer kardeşlerinin evlenip aileden ayrılması üzerine anne ve babasıyla yalnız kalan Dağ, üniversiteye hazırlandığı sırada ailesinin ısrarıyla evlendi ama okuma ve öğrenme azminden vazgeçmedi.

"AZMİMİN SONUCUNA ULAŞTIM"

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) giren Ahmet, ilk sınavı başarıyla tamamladı, Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) ise imkansızlıklar nedeniyle katılamadı.

10 yaşındayken çobanlık yapmaya başladığını söyleyen Ahmet Dağ, "Okumayı çok seviyordum ve okumaya azmettim. İlkokulu bitirdikten sonra açık öğretime kaydoldum. Liseyi açıktan bitirdikten sonra üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladım. Sınav günlerinde koyunlarımı babama teslim ediyordum. Maddi imkansızlar nedeniyle açık öğretimde okumak zorunda kaldım ve şuan ilahiyat fakültesini kazandığım için çok mutluyum. Azmettim ve azmimin sonucuna ulaştım, şu an gerçekten çok mutluyum" dedi.

"YEMEK YEMEDEN KİTAPLARA DALIYORDU"

Oğlu Ahmet'i her zaman desteklerini belirten baba Mehmet Emin Dağ, "Ahmet kış aylarında koyun otlatmaya giderdi. Defteri eline alıp ders çalışıyordu. Bazen hayvanlara bakamıyor ama ders çalışmayı ihmal etmiyordu. Akşam eve gelince yemek yemeden kitaplarını alarak odaya geçip gece yarılarına kadar ders çalışıyordu. Bu zamana kadar hep kendisi gayret etti ve Allah'a çok şükür kazandı. Ben her daim arkasındayım ve kendisini desteklemeye devam edeceğim" diye konuştu.

"DUYUNCA ÇOK SEVİNDİK"

Ahmet Dağ'ın çoban arkadaşı Remzi Kocaman, koyunları genellikle beraber otlattıklarını belirterek şunları söyledi:

"Beraber büyüdük, koyunlarımızı da genellikle beraber otlatırız. Biz diğer çobanlarla beraber sohbet ederken Ahmet elinde kitaplarla ders çalışırdı. Azmiyle fakülteyi kazandığını duyunca çok sevindik."

Örgün eğitim için maddi imkanı olmadığını belirten Ahmet Dağ, ilahiyat fakültesini de açık öğretimden tamamlayacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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