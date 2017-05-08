AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİCİLİK HAYATI TEHLİKEDE!
Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribünü karıştı. Başkan Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tokatladı, yöneticilik kariyerini riske attı.
Daha önce Fenerbahçe Kulübü'nde kadın basketbolundan sorumlu yönetici olarak görev yapan Işık Eyigüngör ile Aziz Yıldırım arasında görüş ayrılıkları yaşanmış ve bu birliktelik sona ermişti. Daha sonra Eyigüngör, Basketbolu Geliştirenler Derneği'ni kurarak, önce İstanbul Üniversitesi ile ardından da Yakın Doğu Üniversitesi ile birleşti. YDÜ'nün sezon başında Fenerbahçe'den iki transfer yapması, gerginliği artırdı.
BEŞİKTAŞ İDDİASI
Hollingsworth ile Olcay Çakır'a sezon bitmeden transfer teklifi yapıldığı iddiası, Eyigüngör ve yönetimine karşı yeni bir tepki oluşturdu. Final serisindeki buluşma öncesinde de Fenerbahçe cephesinden yine transfer teklifi iddiaları geldi.
Yakın Doğu yöneticilerinin bu yıl da Fenerbahçe kadrosundaki bazı isimlere final serisi öncesinde transfer teklifinde bulunduğu iddiası, bir kez daha iki kulüp arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olurken, serinin ilk maçında, Fenerbahçe yönetiminin bilet talebinin karşılanmaması ve Caferağa Spor Salonu'nda ev sahibi ekip tribünlerine Beşiktaş taraftarlarının alındığının belirtilmesi, Aziz Yıldırım'ın kızgınlığını daha da artırdı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar