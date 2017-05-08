

Daha önce Fenerbahçe Kulübü'nde kadın basketbolundan sorumlu yönetici olarak görev yapan Işık Eyigüngör ile Aziz Yıldırım arasında görüş ayrılıkları yaşanmış ve bu birliktelik sona ermişti. Daha sonra Eyigüngör, Basketbolu Geliştirenler Derneği'ni kurarak, önce İstanbul Üniversitesi ile ardından da Yakın Doğu Üniversitesi ile birleşti. YDÜ'nün sezon başında Fenerbahçe'den iki transfer yapması, gerginliği artırdı.



BEŞİKTAŞ İDDİASI



Hollingsworth ile Olcay Çakır'a sezon bitmeden transfer teklifi yapıldığı iddiası, Eyigüngör ve yönetimine karşı yeni bir tepki oluşturdu. Final serisindeki buluşma öncesinde de Fenerbahçe cephesinden yine transfer teklifi iddiaları geldi.



Yakın Doğu yöneticilerinin bu yıl da Fenerbahçe kadrosundaki bazı isimlere final serisi öncesinde transfer teklifinde bulunduğu iddiası, bir kez daha iki kulüp arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olurken, serinin ilk maçında, Fenerbahçe yönetiminin bilet talebinin karşılanmaması ve Caferağa Spor Salonu'nda ev sahibi ekip tribünlerine Beşiktaş taraftarlarının alındığının belirtilmesi, Aziz Yıldırım'ın kızgınlığını daha da artırdı.







kaynak:sabah