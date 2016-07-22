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aziz yıldırım'ın cezasına indirim

AZİZ YILDIRIM'IN CEZASINA İNDİRİM

Türkiye Kupası finalinde yaşanan olaylardan dolayı 8 ay hak mahrumiyeti alan Fenebahçe başkanı Aziz Yıldırım'ın cezası 2 aya indirildi.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 16:58
Puan Ver : Aziz Yıldırım'ın Cezasına İndirim(8/10)5


 PFDK'nın 12.07.2016 tarihinde Aziz Yıldırım'a verdiği 8 aylık hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu tarafından 2 aya indirildi.



Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

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'Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın, PFDK'nın 12.07.2016 tarihli ve E.2015-2016/1081, K.2015-2016/1282 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, Fenerbahçe A.Ş başkanı Aziz Yıldırım'ın itirazlarının kısmen kabulü ile; a. Hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaret nedeniyle, PFDK'ca FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti ve 100.000,-TL para cezası verilmişse de, FDT'nin 76/2.maddesi gereğince Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım tarafından yapılan itirazın kabulüne, FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca verilen 6 ay hak mahrumiyeti ve 100.000,-TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile; b. PFDK'ca Fenerbahçe A.Ş başkanı Aziz Yıldırım'a, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b. maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile; c. Yapılan başvuru kısmen kabul edilmiş olduğundan yatırılan 2.000.-TL harcın talep halinde iadesine (K.2016/239); Karar verilmiştir.



Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın, PFDK'nın 12.07.2016 tarihli ve E.2015-2016/1081, K.2015-2016/1282 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazların süresinde olduğu, gerekli harçların yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde, Fenerbahçe A.Ş başkanı Aziz Yıldırım'ın itirazlarının kısmen kabulü ile;



a. Hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaret nedeniyle, PFDK'ca FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 6 ay hak mahrumiyeti ve 100.000,-TL para cezası verilmişse de, FDT'nin 76/2.maddesi gereğince Fenerbahçe A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım tarafından yapılan itirazın kabulüne, FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca verilen 6 ay hak mahrumiyeti ve 100.000,-TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile;



b. PFDK'ca Fenerbahçe A.Ş başkanı Aziz Yıldırım'a, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b. maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliği ile;



c. Yapılan başvuru kısmen kabul edilmiş olduğundan yatırılan 2.000.-TL harcın talep halinde iadesine (K.2016/239);



Karar verilmiştir.'








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