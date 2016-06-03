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aziz yıldırım'ın cezası belli oldu

AZİZ YILDIRIM'IN CEZASI BELLİ OLDU

5 Şubat'ta yaptığı açıklamada “Şikenin kralını Galatasaray yapmıştır” diyen Aziz Yıldırım hakkında 3 ay seyirden men cezası verildi. Bu durumda Yıldırım, Fenerbahçe'nin Anadolu Efes ile oynayacağı Basketbol Ligi final serisini tribünden izleyemeyecek. Yıldırım'ın karara itiraz hakkı da bulunuyor.

Tarih : 03 Haziran 2016, 15:43
Puan Ver : Aziz Yıldırım'ın Cezası Belli Oldu(9/10)10


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a tedbiren 3 ay spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.



5 Şubat 2016'da Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada "Şikenin kralını Galatasaray yapmıştır" diyen Yıldırım hakkında 7 Galatasaraylı taraftarın yaptığı şikayet üzerine inceleme başlatan Antalya Cumhuriyet Savcılığı Spor Savcısı Mustafa Şeran, kararını verdi. Şeran, Yıldırım hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet Yasası'nın 22. maddesine dayanarak, 3 ay seyirden men cezası verdi. Karar yürürlüğe girdi. Savcı, ayrıca idari para cezası verilmesi için de idari yaptırım bürosuna müzekkere yolladı. Yıldırım, Süper Lig'in ilk iki haftasındaki maçların yanı sıra basketbol takımının Anadolu Efes ile oynayacağı final serisini de izleyemeyecek.

Yıldırım'ın karara itiraz hakkı bulunuyor.








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