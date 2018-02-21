Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Fenerbahçeliler Derneği tarafından yaptırılan Hatay Fenerbahçeliler Özel Eğitim Ana Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Açılışta konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, " Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Yıldırım, "Devletimizin isteği doğrultusunda bu bölgede sınır ötesi operasyon yapmakta. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı. Bu harekatın hem ülkemize hem de silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını ve burada şehitlerimizi anarken onlara Allah'tan rahmet, gazilerimizin kıza zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Bir beka sorunu olan harekatın sonunda devletimizin isteği doğrultusunda bu harekatın bitmesini de Allah'tan diliyorum. Bu harekatı bizler destekliyoruz" dedi.

"HERKESE HATAYA GELMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Herkesi Hatay'a davet eden Yıldırım, "İstanbul'dan bakıldığında Hatay'da değişik bir ortam görülebilir. Ama biz bugün buradayız. Sayın valim, belediye başkanım ve Fenerbahçeli dostlarımla beraber hem ziyaretlerimizi yapıyor hem de geziyoruz. Herkese de Hatay'a gelmelerini tavsiye ediyoruz. Biz bundan önce Hatay Fenerbahçeliler Başkanı Ali Ezelsoy bir ilkokul yaptı o zaman gelip bu okulu açtık. Daha sonra yine davet edildik anaokulu yapacağız denildi ve anaokulunun temelini attık, aradan fazla bir zaman geçmeden bu okulu tamamlayıp öğretime açtılar. Bugün hem bu okulu görmek hem de dostlarla bir araya gelmek için buraya geldik" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve protokol üyeleri anaokulunu gezdi. Hatay Fenerbahçeliler Özel Eğitim Ana Okulunun 410 metrekare olarak inşa edildiği, 4 adet grup eğitim odası, 2 adet bireysel oda, 2 idare odası bulunuyor. Okulda 11 otistik, 7 işitme engelli olmak üzere şuan için 18 özel öğrenci eğitim alıyor. 10 öğretmen okulda görev yapıyor.

Kaynak: haberinburada