Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan son dakika Vida açıklaması geldi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Beşiktaş'ın gündeminde olan oyuncu için, çıkan transfer haberleri yalanlandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan son dakika Vida açıklaması geldi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada çıkan transfer haberleri yalanlandı.

İŞTE FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Dün akşam NTV Spor'da yayınlanan bir programda, kulübümüzün, Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş, ne yazık ki bu iddia bazı internet sitelerinde yer bulmuştur. "SÖZ KONUSU İDDİA TAMAMIYLA YALANDIR

Bahse konu oyuncuyla herhangi bir ilgimiz bulunmamakla birlikte, bu tür tabiri caizse aptalca iddiaların 2 camiayı karşı karşıya getirmek adına ortaya atıldığını düşünmekteyim. Söz konusu iddia tamamıyla yalandır.

Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

Aziz YILDIRIMFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

Kaynak: haberinburada