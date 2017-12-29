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Aziz Yıldırım'dan Vida açıklaması: Girişimimiz olmadı

AZİZ YILDIRIM'DAN VİDA AÇIKLAMASI: GİRİŞİMİMİZ OLMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida ile ilgili bir girişimleri olmadığını açıkladı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 01:50
Puan Ver : Aziz Yıldırım'dan Vida Açıklaması: Girişimimiz Olmadı(10/10)6

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida ile ilgili bir girişimleri olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Domagoj Vida transferi için kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hırvat oyuncu ile alakalı bir transfer girişimi olmadığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yapan Aziz Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"İKİ CAMİA KARŞI KARŞIYA GETİRİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

"Ntv Spor'da yayınlanan bir programda kulübümüzün, Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida'nın transferi için sezon başında devreye girdiği ve oyuncu için 4,5 milyon euro gibi bir bonservis ücreti önerdiği iddia edilmiş; ardından konunun yalan olduğunu belirten açıklamamı kamuoyuyla paylaşmıştım.

Bahse konu iddia, aynı şahıs tarafından aynı programda, üstelik oyuncunun transferi gerçekleşmiş olmasına rağmen tekrar dillendirilerek 2 camia karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır.

"ELİNDE BELGE VE KANIT VARSA KAMUOYUYLA PAYLAŞMAK ZORUNDADIR"

Daha önce de belirttiğim üzere Vida ilgili herhangi bir girişimimiz olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi, herhangi bir girişimi veya faaliyeti olduğu takdirde bunu zamanı geldiğinde deklare ederek kamuoyuyla paylaşmaktadır. İddia sahibi şahıs, elinde konuyla ilgili kanıt veya belge varsa, bunu kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir. Aksi durum ahlaksızlık örneğidir.

Kamuoyunun bu tip yalan haberlere itibar etmemesini bir kez daha rica ederim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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