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aziz yıldırım'dan tff'ye flaş mektup!

AZİZ YILDIRIM'DAN TFF'YE FLAŞ MEKTUP!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e mektup göndererek, genç milli takım seçmelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Tarih : 31 Mart 2017, 12:13
Puan Ver : Aziz Yıldırım'dan Tff'ye Flaş Mektup!(10/10)9


 Sarı-lacivertli takımın başkanı Aziz Yıldırım'ın, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:



"Sayın Başkan;



Bilginiz olduğu üzere U21 Takımımız, yarıştığı ligde, en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider olarak bulunmaktadır. Bununla birlikle Ümit Milli Takımımızın, 24 Mart Cuma günü Ukrayna U21 Milli Takımı ve 28 Mart Salı günü Azerbaycan U21 Milli Takımı ile İstanbul'da yapacağı hazırlık maçı aday kadrosuna takımımızdan tek bir futbolcu dahi çağrılmamıştır. Benzer şekilde diğer alt yapı takımlarımızın oyuncularının da takımlarının ligdeki başarılarına rağmen yeterli sayılarda milli takımlara çağrılmadığı görülmektedir, örneğin yarıştığı ligde başarılı sonuçlar olan U16 takımımızın maçlarına bugüne kadar ilgili milli takım teknik ekibinden tek bir kişi dahi gelmemiş, tek bir maçını dahi izlememiştir.Alt yapı takımlarında oynayan futbolcuların, en büyük motivasyonu ve kariyer hedefi kategorilerinde milli takımda oynayabilmektedir. Keza yetiştirici kulüpleri de alt yapılarına yatırım yapmaya teşvik eden en önemli hususlardan birisi de alt yapı oyuncularının milli takımlara seçilmesidir. Lig lideri olan takımımızdan milli takıma hiçbir oyuncunun seçilmemiş olması bizleri ve sporcularımızı hem şaşırtmış hem de üzmüştür. Milli takımlara oyuncu seçiminde görevli milli takım teknik ekibinin mutlak takdiri olduğu hususunda hem fikir olmakla beraber, en yakın rakibinin 6 puan önünde lig lideri olan takımımızın hiçbir oyuncusunun milli takıma seçilmemiş olmasının haklı, mantıklı hiçbir sebebi veya izahı olamaz.



 



kaynak:sabah








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