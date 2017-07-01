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aziz yıldırım'dan özeleştiri!

AZİZ YILDIRIM'DAN ÖZELEŞTİRİ!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı

Tarih : 01 Temmuz 2017, 13:31
Puan Ver : Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!(10/10)9


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2016-2017'ye göre gelecek sezonun kendileri açısından çok farklı geçeceğini savunarak, "Sonuna kadar şampiyonluk için çalışan, emek veren bir futbolcu grubunu oluşturacağız." ifadesini kullandı.



Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün resmi dergisinin temmuz ayı sayısındaki yazısında, başarıda ve başarısızlıkta tüm sorumluluğun kendisine ve yönetim kuruluna ait olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Başarılar Fenerbahçe'nin, başarısızlıklar ise bizimdir. Geçtiğimiz sezon futbolda yaşadıklarımız bize önemli tecrübeler kazandırdı. Mücadeleden vazgeçmenin, formayı terinin son damlasına kadar ıslatmamanın nedenlerini çok iyi analiz ettik. Söz veriyorum ki önümüzdeki sezon geçtiğimiz sezondan çok farklı olacak. Formasına ve armasına kendini adayan, mücadeleden asla vazgeçmeyen, sonuna kadar şampiyonluk için çalışan, emek veren bir futbolcu grubunu oluşturacağız."



Futbol takımında teknik direktörlük görevine getirdikleri Aykut Kocaman'dan övgüyle bahseden Yıldırım, "Futbolculuğu ve teknik adamlığı sırasında Fenerbahçemize şampiyonluk ve kupalar kazandırmış, büyük başarılar elde etmiş, camiamızın bir parçası olan, gerek futbol bilgisi ve futbol adamlığına, gerekse de sağlam karakterine güvendiğimiz Sayın Aykut Kocaman'ı getirdik. Aykut Kocaman halen sürdüğüne inandığımız 3 Temmuz sürecinin ilk gününden itibaren önemli bir liderlik göstermiş ve futbol takımımızı bir arada tutarak, takımımızın dağılmasına müsaade etmemiş, 3 Temmuz davasını kendi davası olarak görmüş, bu davaya kendini adamış, saygıyı ve takdiri hak eden cesur yürekli bir Fenerbahçelidir." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Aziz  Yıldırım  Dan  Özeleştiri    haber

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