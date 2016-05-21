AZİZ YILDIRIM'DAN MOURİNHO AÇIKLAMASI!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Mourinho transferi hakkında konuştu. Yıldırım, Jose Mourinho'nun maaşının 10 milyon Euro olduğunu belirterek, 'Toplayın o parayı, ben konuşurum' dedi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı konusu gündeme gelirken, onun yerine takımın başına getirilecek olan hoca adayının ise başarılı teknik adam Jose Mourinho'nun olacağı iddia edilmişti.
Bu konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a bu soruyu sorduğunu yazdı.
İşte Ertuğrul Özkök'ün yazısı:
Önceki öğleden sonra Fenerbahçe'nin basket takımı ve hocası Obradoviç'le ilgili yazılar için Fenerbahçe Ülker Arena'dayım.
Aziz Yıldırım da basket takımını ziyaret için orada.Hoca oyuncularla brifingdeyken sahanın kenarında sohbet ediyoruz.
Gelmeden önce Spor Müdürümüz Mehmet Arslan “Aziz Bey'e sorar mısınız, bu Mourinho işi doğru mu?” diyor.
Tam o sırada Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay arıyor.
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