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aziz yıldırım'dan milli takım kararı

AZİZ YILDIRIM'DAN MİLLİ TAKIM KARARI

Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’a olan tepkisinden dolayı ay yıldızlı ekipteki oyuncuları geri çağıracağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı ikna etmeyi başardı.

Tarih : 01 Eylül 2015, 13:36
Puan Ver : Aziz Yıldırım'dan Milli Takım Kararı(4.7/10)11


Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a olan tepkisinden dolayı ay yıldızlı ekipteki oyuncuları geri çağıracağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ikna etmeyi başardı.



Habertürk gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Basketbol Milli Takımı'na oyuncu göndermeyeceğini ve mevcut oyuncuları da geri çekeceğini açıklamasıyla alevlenen kriz, Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay'ın ikna çabalarının sonuç vermesiyle ucuz atlatıldı.










Etiketler: Aziz  Yıldırım  Dan  Milli  Takım  Kararı    haber

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