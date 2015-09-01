Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’a olan tepkisinden dolayı ay yıldızlı ekipteki oyuncuları geri çağıracağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı ikna etmeyi başardı.



Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, Erkek Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a olan tepkisinden dolayı ay yıldızlı ekipteki oyuncuları geri çağıracağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ikna etmeyi başardı.







Habertürk gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Basketbol Milli Takımı'na oyuncu göndermeyeceğini ve mevcut oyuncuları da geri çekeceğini açıklamasıyla alevlenen kriz, Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay'ın ikna çabalarının sonuç vermesiyle ucuz atlatıldı.