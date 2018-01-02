AZİZ YILDIRIM'DAN FUTBOLCULARA ŞOK: PRİM DAĞITMIYORUM
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımın 6'da 5 yapması nedeniyle dağıtacağı primden vazgeçti. Futbolcular, Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'a koştu.
Fenerbahçe'de prim defteri şimdilik kapandı. Başkan Aziz Yıldırım, Osmanlıspor beraberliğinden sonra '6'da 6 yaparsanız, size 1.5 milyon Euro prim vereceğim' demişti. Bunu duyan oyuncular, aldıkları seri galibiyetlerle zirve yürüyüşüne başlarken son Atiker Konya beraberliği tüm planları alt üst etti.
PRİMİ UNUTSUNLAR
Takımın 6'da 5'te kalmasına çok sinirlenen başkan, yönetici arkadaşlarına 'Seriyi tamamlayamadıkları için primi unutsunlar' dedi. Bunun üzerine futbolcular soluğu başkanın kardeşi Ali Yıldırım'ın yanında aldılar. Asbaşkana "Bizim derdimiz para değil ancak bu çıkışımızın ödüllendirilmesini istiyoruz" dediler.
Ali Yıldırım, ağabeyini ikna etmek için çaba sarf etse de başkanın inadı henüz kırılmadı. Prim vermeye sıcak bakmayan Aziz Yıldırım'ın, 2. yarının başında seri galibiyetler gelmesi üzerine takıma primleri dağıtması bekleniyor.
Kaynak: GazeteVatan
Kaynak: haberinburada
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