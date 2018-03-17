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Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Sert Uyarı!
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Aziz Yıldırım'dan futbolculara sert uyarı!

AZİZ YILDIRIM'DAN FUTBOLCULARA SERT UYARI!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi Samandıra Tesisleri'ne gidip Aykut Kocaman ve oyuncularla görüştü. Aziz Yıldırım oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardı.

Tarih : 17 Mart 2018, 12:20
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım evvelki gün teknik heyet ve oyuncularla buluşarak takıma tatlı sert uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe'de seçim çalışmalarına 'Galatasaray' mesaisi arası veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım takımla toplantı yaparak bir dizi uyarıda bulundu.

"KIRMIZI KART GÖRMEYİN"

Samandıra Tesisleri'ne giden Aziz Yıldırım, oyuncularına destek verdiği kadar uyarılarda da bulundu. Başkan Yıldırım'ın en çok üzerinde durduğu konu ise kartlar oldu. Edinilen bilgiye göre Aziz Yıldırım, "Kırmızı kart görmeyin, sakin olun, hakemle uğraşmayın. Sahaya çıkıp sadece futbolu düşünün ve alacağınız sonuçla camiamızı memnun edin" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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