Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu, NTV ve NTV Spor'da yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Emre Mor'u tarnsfer etmek istediklerini açıkladı.

"EMRE MOR'A BASKI YAPIYORLARMIŞ... "

"Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartıyla. Daha geri dönüş yapmadılar. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. İnter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle..."

Kaynak: haberinburada