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AZİZ YILDIRIM'DAN EMRE MOR İTİRAFI: GİTMESİ İÇİN BASKI YAPILDI


Aziz Yıldırım'dan Emre Mor itirafı: Gitmesi için baskı yapıldı
Tarih : 08 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Aziz Yıldırım'dan Emre Mor İtirafı: Gitmesi İçin Baskı Yapıldı(6/10)2

Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu, NTV ve NTV Spor'da yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Emre Mor'u tarnsfer etmek istediklerini açıkladı.

"EMRE MOR'A BASKI YAPIYORLARMIŞ... "

"Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartıyla. Daha geri dönüş yapmadılar. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. İnter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle..."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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