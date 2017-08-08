AZİZ YILDIRIM'DAN EMRE MOR İTİRAFI: GİTMESİ İÇİN BASKI YAPILDI
Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu, NTV ve NTV Spor'da yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Emre Mor'u tarnsfer etmek istediklerini açıkladı.
"EMRE MOR'A BASKI YAPIYORLARMIŞ... "
"Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartıyla. Daha geri dönüş yapmadılar. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. İnter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle..."
Kaynak: haberinburada
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