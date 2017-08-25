Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ilk maçta alınan 2-0'lık yenilgiye rağmen turdan ümitliydi. Başkan, maçı tribünden büyük bir heyecanla takip etti. Neustadter'in golüyle büyük sevinç yaşadı. Ancak Vardar'ın skoru 1-1'e getirmesi, binlerce taraftarı olduğu gibi Aziz Yıldırım'ı da şok etti.

MAÇI İÇERİDEN TAKİP ETTİ

Hem sinirlenen hem de büyük bir üzüntü yaşayan başkan, karşılaşmanın kalan bölümünde içeri girdi. Başkan, zaman zaman camın önüne gelerek maçı izlemeyi sürdürdü.

Kaynak: haberinburada