Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve federasyonun başkanı Yıldırım Demirören'e sert eleştiriler yöneltti. Yıldırım, "Bu Federasyon'un bugün istifa etmesi lazım. Beceriksizler çünkü. Yine ceza verecekler bana ama önemli değil" dedi.

"TFF İSTİFA ETMELİ"

İşte Aziz Yıldırım'ın TFF ile ilgili sözleri:

TFF istifa etmeli. Beceriskizler çünkü. Ben ceza almışım almamışım önemli değil artık. Siz müdahil olursanız bunun sebebi siz olursunuz. Fatih Terim, kendisi ayrılmış diye açıklama yaptılar. Siz bu anlaşmayı yaparken aklınız neredeydi? Bir sözleşme yapıyorsanız buna uyacaksınız.

"BU SÖZLEŞMEYİ YAPANIN KENDİ CEBİNDEN ÖDEMESİ LAZIM"

Kendi gazetenizle insanları karalamayacaksınız. Adamı atıyorsunuz sokağın önüne. Parayı alma bilmem ne... Bu sözleşmeyi yapanların kendi cebinden ödemesi lazım federasyona. Sözleşmede varsa mahkemeye gider, yine alır. Gitti, ben parayı ödemeyeceğim falan yok öyle. Bir de bir imaj var; sanki birileri söylüyor, federasyon da bu operasyonu yapıyor.

Öyle bir şey yok. Kamuoyuyla dalga geçmesinler. Türkiye'de hiç antrenör yok mu ya? Sen TFF başkanısın, 4 maç nedir? Kurallar ve prosedürler yanlıştır. Günlük yaşıyoruz. Önümüzdeki 4 maçı kaybetsek ne olacak yani? Öyle bir sistem kurarsınız ki önümüzdeki 4 senenin kaderini değiştirirsiniz.

Kaynak: haberinburada