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Aziz Yıldırım, Tahir Sarıoğlu'nun Cenazesinde Gözyaşlarını Tutamadı

AZİZ YILDIRIM, TAHİR SARIOĞLU'NUN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 66 yaşında vefat eden yönetici Mehmet Tahir Sarıoğlu'nun cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 07 Şubat 2018, 14:30
Puan Ver : Aziz Yıldırım, Tahir Sarıoğlu'nun Cenazesinde Gözyaşlarını Tutamadı(7/10)3

Fenerbahçe Kulübü, 66 yaşında vefat eden yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu için tören düzenledi.

Dereağzı'nda bulunan Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan ve Sarıoğlu'nun ailesi ile üyeler hazır bulundu.

HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEDİ

Konuşma yapmak üzere kürsüye gele Aziz Yıldırım, gözyaşlarına hakim olamayınca, herhangi bir şey söylemeden yerine döndü ve Metin Kalkavan'ı mikrofona davet etti.

Gerçek bir dostu ahirete uğurladıklarını aktaran Metin Kalkavan, "İyi ve güzel insandı. Ailesine çok güzel bir miras bıraktı. Hepimiz göçüp gideceğiz ancak herkes bunu başaramıyor. Ona hayatında sorsaydık, buradan uğurlanmak isteyeceğini biliyorduk. Hayalleri vardı ve biri de Fenerbahçe'de yöneticilik yapmaktı. Bu hayalini gerçekleştirdi. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

LEVENT CAMİSİNE GÖTÜRÜLDÜ

Konuşmaların ardından, helallik istenip dua okunurken, Sarıoğlu'nun naaşı, öğle vakti kılınacak cenaze namazı için Levent Camisi'ne götürüldü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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