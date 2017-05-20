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aziz yıldırım soyunma odasına indi ve...

AZİZ YILDIRIM SOYUNMA ODASINA İNDİ VE...

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Real Madrid maçına dakikalar kala soyunma odasına inerek basketbolculara motivasyon konuşması yaptı.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 12:19
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Sarı lacivartli takım, maç başlamadan önce soyunma odasında son hazırlıkları yaparken, Başkan Aziz Yıldırım'ın sürprizi ile karşılaştı.



Sahadan çıkarak takımın soyunma odasına giden Başkan Yıldırım, tüm oyuncu ve teknik ekibe başarılar diledi.Artık kupayı kazanmaları gerektiğini belirten Aziz Yıldırım'ın "Siz en büyüksünüz. Taraftarın önünde bunu başarabilirsiniz. Önce bu maçı alın ardından finalde inşallah kupa sizin" dediği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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