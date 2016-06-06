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aziz yıldırım, pereira kararını açıkladı

AZİZ YILDIRIM, PEREİRA KARARINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Pereira kararını açıkladı. Başkan Yıldırım sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ın durumu hakkında da bilgiler verdi.

Tarih : 06 Haziran 2016, 09:50
Puan Ver : Aziz Yıldırım, Pereira Kararını Açıkladı(6/10)6


Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Pereira kararını açıkladı. Başkan Yıldırım sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ın durumu hakkında da bilgiler verdi.



Aziz Yıldırım, kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamada Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın takımda kalacağını net bir dille ifade etti.



Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vitor Pereira ile iki defa oturduk konuştuk. Kendisiyle devam edeceğiz. Zaten sözleşmemiz 2 yıllıktı, devam kararı aldık. Bize bir rapor sundu. İstediği transferleri arkadaşlarımız yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.



Transfer konusunda da açıklama yapan Başkan Aziz Yıldırım, "Şu anda elimizde +10 milyon euro harcama kaynağımız var. başka kaynak bulabiliriz ama şimdilik bu rakamı transfer için harcayacağız" dedi.








Etiketler: Aziz  Yıldırım  Pereira  Kararını  Açıkladı    haber

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