

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili flaşbir gelişme yaşandı.Başakşehir maçının devre arasında müsabakanın hakemi CüneytÇakır'a yönelik "Her zaman aynı b...u yiyorsun" sözleri tartışmakonusu olmuştu.Yıldırım'ın, temsilcinin raporunda yer alan "cezagerektirecek" ifadelerinin hakemin raporunda yer almaması nedeniyleProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu PFDK'ya sevk edilmemesinin DisiplinTalimatı'nın 76. maddesi ile çeliştiği ileri sürüldü.Aziz Yıldırım paçayı zor bela kurtardı.







Yıldırım'ın, temsilcinin raporunda yer alan "cezagerektirecek" ifadelerinin hakemin raporunda yer almaması nedeniylePFDK'ya sevk edilmemesinin Disiplin Talimatı'nın 76. maddesi ile çeliştiğiileri sürüldü







Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Başakşehir maçının devrearasında hakem Cüneyt Çakır'a yönelik sarf ettiği ileri sürülen sözlerinedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi gündemdeydi. Ancak Yıldırım hakkında, Çakır'ınTFF Hukuk Müşavirliği'ne sunduğu raporunda kendisi hakkında cezayı gerektirecekbir ifade bulunmaması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadı.