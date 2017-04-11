Dick Advocaat, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını açıklamıştı. Sarı-Lacivertliler de yeni sezon için Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile el sıkışmıştı.



Ancak yeni teknik adam konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Aziz Yıldırım'ın yıllardır adeta hayalini süsleyen Mircea Lucescu, bir kez daha gündeme geldi.



Tecrübeli teknik adam, Zenit'in Anzhi ile berabere kaldığı maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Burada kalıp kalmayacağımı zaman gösterecek. Şu anda net konuşmak için erken. Alacağım bu karar, farklı durumlara bağlı" ifadelerini kullandı.



Lider Spartak Moskova'nın 8 puan gerisine düşen Lucescu, bu sözleriyle istifa sinyali verdi. Fenerbahçeli bir yöneticinin ise bu açıklamadan önce Rusya'ya giderek Mircea Lucescu ile masaya oturduğu ortaya çıktı.







kaynak:sabah