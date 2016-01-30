

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ocak ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.



Mayıs ayında başkanlığı bırakmayacağını açıklamayan Aziz Yıldırım, “Mayıs ayında bırakmıyorum, buradayım.



"KULÜPLER HİÇBİR ŞEY YAPMASA DA BORÇLARI ARTIYOR"



Kulüpler Birliği'nin görevini yapmadığını iddia eden Aziz Yıldırım, "Kulüplerin şuanda Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile mahkemelik olduğunu konular var. Bazıları yeni yasa ile çözülmesi gerekir, bazılarını Gençlik Spor Müdürlüğü'nün içerisinde kendi içlerinde yazışmayla çözülecek konulardır. Bugün stadın ismi için sponsorla anlaştığınız zaman devlet yüzde 25'ini alıyor. Sayıştay'dan yazı geldi ve bu yazışmaları istediler. Galatasaray ile olan stat işlerinden dolayı çıkardıkları yasa ile bunları istiyorlar. Biletlerden yüzde 18 alınıyor. Forma ve sahanın kenarında pay alıyor. Devletin hiçbir katkısı yok her şeyden alıyor ama size geldiği zaman kanun çıkartıyor ve yayın hakkınızı vermiyor. Fenerbahçe bu yıl şampiyon olursa ki olacak 33 milyon dolar kulübün kasasına para girecektir yayından dolayı. Halbuki 2010 yılında o zaman 125 milyon dolar teklif eden kuruluş vardı. Havuz bozulmasın diye biz bunu fazla dillendirmedik. Havuz sistemine ‘evet' deyip devam ettik. Türkiye'de 2010 yılında 1570 lira olan kur farkı bugün 3 bin lira. 5 yılda yüzde yüz borçlarını katlamıştır. Fenerbahçe'nin diğer kulüplerin borcu 5 yılda olduğu yerde kendisi kadar artmıştır. Bugün kulüpler borçlanmıyor. Hiçbir şey yapmasa dahi borcu artmaktadır. Bunun çaresi yeni kanunlar çıkarmak değildir. Olan sorunları çözmektir. Olan sorunlar bellidir. Devlet ve TFF kulüplere ortaktır. Kulüpler zor durumda. Kulüplerin çoğu futbolla uğraşıyor, bizim gibi 9 branşla da uğraşan yok. Ve neden seslerini çıkarmıyorlar anlamıyorum. Fenerbahçe 100 milyon dolar havuzdan para alırsa, UEFA kriterlerinin tamamını karşılar. Biz alacaklıyız" dedi.



"İDDİA OYNANMASINA KARŞIYIZ"



"Biz şampiyon olduk 2 sene bizi Avrupa'ya göndermediler" diyerek hatırlatma yapan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu davalar muhakkak açılacak. Bunların hesaplarını herkes verecek. Bavulunu alan kaçıyor, niye; yaptıkları haltı biliyorlar. Sivil ihtilal yapıyorlardı. Türkiye'nin her yerinde sanki hiçbir şey olmamış gibi herkes 'dönüş' yaptı. Bunlar nereye kayboldular, neredeler? Yayın haklarından gelen hakkımızı istiyoruz. Biz her şeyi yerine getiriyoruz ve getireceğiz. Hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Yayın hakkından olan alacağımızın kulübümüze verilmesini istiyoruz. Ayrıca bütün kulüplerin isim hakkını bir tutup, tüm kulüpleri aynı tutup, iddia oynamasına da karşıyız. İddaa'da Fenerbahçe adına ne kadar oynanırsa o kadar para almalı. Devletten hiçbir şey istemiyoruz, istemeyeceğiz” diye konuştu.



Yıldırım arıca, devletten istedikleri bir olayın da alınan vergilerin amatör şubesinde kullanılması olduğunu belirtti. Yıldırım, bu olmadıkça amatörlüğün yavaş yavaş biteceğini de ifade etti.



YILDIRIM: “MAYIS AYINDA BURADAYIM SÖZÜNÜ BAŞKA YERLERE ÇEKMEYİN”



Yıldırım, Divan'da yaptığı ilk konuşmasında ‘Bırakmıyorum' sözüne açıklık getirmek istediğini belirterek, “O konuşmayı yaparken herkes başkanlıkla ilgili konuşma yapacağımı düşündüğü için o cümleyi kullandım. Ben ne söyledim, dava bittiği andan itibaren ben kongre kararı alacağım. Dava ne zaman bitecek? Yargıtay'daki dava bizim lehimize onaylandığı zaman. Bu mayıstan önce olursa mayısa kongre koyarız. Mayıstan sonra olursa ona göre arkadaşlarla yöneticilerle konuşur, camianın istediği bir döneme koyarız. Onun için Mayısta buradayım' lafını başka anlamda anlayıp başka yere çekmeyin. Ne zaman Yargıtay onaylar, o zaman biz de kongre kararı almış oluruz” dedi.



Ayrıca Yıldırım, bir basın mensubunun Ali Koç'la ilgi sorduğu soruya tepki göstererek toplantıyı bitirdi. Aziz Yıldırım, "Ali Koç'un konuşacak durumu mu var? Sen Ali Koç'u soruyorsun" diye tepki gösterdi.