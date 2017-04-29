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aziz yıldırım konuşuyor

AZİZ YILDIRIM KONUŞUYOR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:42
Puan Ver : Aziz Yıldırım Konuşuyor(8/10)9


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.



Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı olağan toplantısında konuştu.



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:



"Topuk Yaylası'nda bir salon yapılacak. Bu salonu kim yapar bilemem ama yapılacak. Oradaki her şey kulübün. Samandıra'da da bazı çalışmalar var, Fikirtepe'de de aynı şekilde. Fikirtepe'de bir üniversite binası yapılacak.



Fenerbahçe'nin 270 milyon dolarlık bir borcu var, bu borcu 10 yıla yaymak için çalışmalar yapıyoruz. Gelir kaynakları yarattık, söyleyemiyorum, 2-3 aya devreye girecek ve o zaman daha farklı şeyler konuşacağız. Fenerbahçe'nin borcu 270 milyon dolardır. Rakiplerimizin borcu 500 milyon dolar seviyelerinde.



Erkek basketbolda Doğuş Grubu ile çalışmalarımız var, görüşüyoruz ama henüz bitmedi. Beraber yürümek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Yelken şubesini de Doğuş'a devrettik.



Futbol takımımız bu sene kötü gitti. Hocamız Hollanda Milli Takımı ile görüşme halinde. Biz ocak ayında teklif yaptık ama kendisi kulüp takımı çalıştırmak istemediğini söyledi. Yeni teknik direktör için 2-3 isim ile görüşüyoruz. Bu doğrultuda futbolcularla da transfer görüşmeleri yapıyoruz. Mayıs ayında transferleri bitireceğiz. Önümüzdeki sezon mayıs ayı geldiğinde şampiyon takımın başkanı olarak huzurlarınıza geleceğim, size söz veriyorum. Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım.



 



kaynak:sabah








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